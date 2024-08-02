Игровую программу и кинопоказ для детей провели в ДК «Русь» в Чехове

Большая работа по вводу земель в оборот продолжается в Подмосковье. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили «Сырный фестиваль» в Истре, который пройдет с 2 по 4 августа. Они пообщались с фермерами и дали ответы на самые волнующие вопросы.

Глава региона подчеркнул, что ежегодно в Подмосковье вводят в оборот от 20 до 40 гектаров земель.

«Помогаем нашим аграриям подобрать и оформить подходящие участки, делая процесс получения земли легким и прозрачным. За прошлый год мы предоставили фермерам более восьми тысяч гектаров земли», - рассказал губернатор.

Воробьев обратил отдельное внимание на вопрос перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории, например под застройку жилья или создание промышленных секторов.

«Тут механизм простой, если земля сельхозназначения работает - мы против. Другое дело, когда есть запрос на неиспользуемые участки, примыкающие к населенным пунктам или производственным объектам. В этом случае перевод земли возможен при условии уплаты средств в бюджет», - добавил Воробьев.

Участие в «Сырном фестивале» в Истре принимают около 200 фермеров со всей России. При этом около половины из них - производители из Подмосковья. В рамках мероприятия жители и гости региона могут попробовать натуральную продукцию и принять участие в развлекательных программах.

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