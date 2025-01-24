Игровой комплекс установят у дома № 18 на Латышской улице в Наро-Фоминске

Этот проект включен в программу Московской области «Инициативное бюджетирование» и будет реализован в 2025 году. Площадка будет оборудована с учетом современных требований безопасности: появится безопасное покрытие, освещение и система видеонаблюдения.

Среди уже завершенных инициатив, предложенных жителями, - «Сказочный лес» на площади Молодежная, игровые площадки в Бобруйском сквере, а также детские площадки во дворах улицы Профсоюзная у домов № 6 и № 34. Кроме того, за летний сезон 2024 года установлены спортивные воркаут-зоны на улице Пешехонова, 10 и Шибанкова, 73.

Активное участие жителей в создании комфортной городской среды зарекомендовало себя как важный инструмент успешного развития Наро-Фоминска. Благодаря взаимодействию администрации и горожан, город становится удобным и уютным местом для жизни не только нынешнего поколения, но и будущих поколений.