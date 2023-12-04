Игроки КХЛ провели открытую тренировку для детей в Балашихе

Жители Подмосковья смогут задать вопросы, связанные с электронной ипотекой, 6 декабря. Росреестр региона проведет горячую линию и расскажет о необходимых документах, статуса рассмотрения заявления и других аспектах.

Заявителям также расскажут о преимуществах электронной ипотеки, как правильно подать документы, как погасить регистрационную запись об ипотеке и многое другое. Звонки будут принимать по телефону: 8 (495) 223-45-41.

«Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, повышению качества оказания государственных услуг Росреестра, безопасности сделок, а также дальнейшему развитию процесса цифровой трансформации ведомства в интересах заявителей», - заявила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Алтухова.

С начала года в Подмосковье общее количество регистрационных записей об ипотеке объектов недвижимого имущества составила свыше 170 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».