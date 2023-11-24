Игроки КХЛ из Балашихи собрали гумпомощь для участников СВО

Активисты регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» отсортируют и доставят груз. Там все то, о чем просили бойцы в зоне специальной военной операции.

«Я выражаю огромную признательность и благодарность хоккейному клубу „Витязь“ за гуманитарную помощь. Бойцы пишут свои запросы, а мы стараемся их удовлетворять», - сказала председатель Общественной палаты Балашихи, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Нападающий из клуба «Витязь» Станислав Яровой присоединился в подобной акции впервые.

«Я очень рад здесь быть. Хочется, чтобы волонтеров и неравнодушных людей становилось больше. Ребята на спецоперации знают, что о них не забывают. Мы ими гордимся и всегда рады помочь» - сказал Станислав.

Акцию «Доброе дело» в Подмосковье инфицировали школьники. Идею поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. С апреля 2022 года из регионального ресурсного центра Балашихи отправили около 250 тонн полезного груза для военнослужащих.

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