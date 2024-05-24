Игроки футбольного клуба «Химки» встретились с болельщиками

Игроки поделились с фанатами секретами спортивных успехов и раздали автографы.

«Мне очень приятно видеть ребят. Здесь есть и совсем маленькие, и чуть постарше. Они все время приходят, болеют, поддерживают. И им, я думаю, тоже очень приятно видеть людей, которые уже чего-то добились. Это очень важно для будущего поколения», - отметил игрок футбольного клуба «Химки» Аршак Корян.

Команда одержала выездную победу над «Кубанью» в матче 33 тура. Впереди у клуба из Химок - финальный матч с «Черноморцем», который пройдёт 25 мая в 13:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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