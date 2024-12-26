26 декабря 2024, 08:12

Игрок московского «Спартака» провел мастер-класс по футболу в Ленинском округе

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Мастер-класс от игрока московского «Спартака» Даниила Зорина прошел в Ленинском округе. В нем поучаствовали дети из футзального клуба «Видное-Развитие».

Участниками тренировки стали около 100 юных спортсменов. Они выполнили игровые занятия, получили автограф футболиста и задали Даниилу интересующие их вопросы.

«Такие встречи очень полезны. Юные футболисты видят перед собой пример, как можно вырасти в сильного спортсмена, услышать, на что нужно больше обратить внимание в тренировочном процессе, посмотреть, как профессиональный футболист выполняет технические упражнения и повторить за ним», - отметил мастер спорта международного класса по футзалу, член Президиума Федерации футбола Московской области Максим Слесарев.

Организовали встречу Федерация футбола Ленинского городского округа и ДМФК «Видное-Развитие». Такие мероприятия решили проводить минимум два раза в год. Также каждому ребенку вручили подарок к Новому году.

Спортсмены Ленинский округ
25 декабря 2024, 19:00
Минсельхоз Подмосковья напомнил правила покупки алкогольной продукции
Медиасток.рф
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В преддверии Нового года Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона напомнило правила покупки алкогольной продукции. Ведомство призвало жителей и гостей Московской области приобретать товар только в проверенных законных местах.

Одно из ключевых правил - совершать покупки в официальных магазинах или специализированных бутиках, имеющих лицензию. Документ должен находиться в доступном месте для ознакомления потребителей.

Кроме того, оплачивать продукцию необходимо строго через кассу. На упаковке, за исключением слабоалкогольных напитков, должна быть федеральная или акцизная марки. Они содержат штрихкод с информацией, поэтому должны быть целыми без повреждений и легко читаемыми. Покупателям следует обратить внимание на название алкогольной продукции и объем - на марке они должны совпадать с названием на этикетке.

Напомним, проверить легальность продукции можно с помощью мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко», отсканировав штрихкод на марке или QR-код на чеке после покупки.

Алкоголь Торговля Новый год
25 декабря 2024, 18:56
Еще 300 килограммов пластиковых крышечек направили на переработку в Подмосковье
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Региональный оператор Алексинского кластера отправил на переработку еще 300 килограммов «добрых крышечек». Средства, полученные благодаря сбору и переработке вторсырья, переводят на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для покупки реабилитационного оборудования.

Участники проекта «Добрые крышечки» школьники гимназии № 6 имени Драгунского в декабре передали на переработку более 100 килограммов разноцветных крышечек. Экомобиль регоператора Алексинского кластера доставил вторсырье на комплекс по переработке отходов «Нева».

Компания «ЭкоЛайн» перерабатывает пластик в гранулу до создания новых изделий. На вырученные средства от их реализации приобретают коляски, тренажеры, вертикализаторы и другое оборудование для нуждающихся.

Переработка
25 декабря 2024, 17:25
Более ста детей посетили «Мастерские Деда Мороза» в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Традиционная акция «Единой России» прошла в преддверии Нового года в муниципалитете. «Мастерские Деда Мороза» были организованы на базе местного отделения партии и в торговом центре «Июнь».

Участниками праздничного мероприятия стали более 100 юных жителей Мытищ, которые с удовольствием погрузились в мир творчества и веселья. Для ребят провели разнообразные мастер-классы, где они под руководством опытных мастеров своими руками изготавливали новогодние украшения, поделки и сувениры. Эти изделия станут отличным подарком близким и украшением интерьера.

«В мастерской царила атмосфера праздника и предвкушения Нового года», - рассказал руководитель фракции «Единой России» Юрий Гончарук. Это мероприятие стало прекрасной возможностью для детей и родителей интересно и полезно провести время вместе.

В завершении акции каждый ребенок получил сертификат помощника Деда Мороза и памятные подарки.

Дети Мытищи Дед Мороз
25 декабря 2024, 17:04
День двора провели у дома № 9 на Троицкой улице в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Организаторы праздника приготовили для жителей яркую и насыщенную программу. Мероприятие объединило людей разных возрастов и интересов.

Собравшиеся на Дне двора горожане с удовольствием участвовали в разнообразных конкурсах, веселых играх со Снегурочкой и зажигательных танцах. Самые юные участники праздника получили приятные подарки.

День двора у дома № 9 стал событием, которое оставило яркие воспоминания у каждого жителя. «Мы подарили взрослым и детям новогоднее настроение и возможность найти новых друзей», - отметила директор библиотечно-информационного центра Анастасия Мартынова. Она подчеркнула, что жителей одного дома можно считать большой семьей, поэтому они могут вместе с соседями замечательно устраивать такие праздники, как День двора и Новый год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Праздники Мытищи Новый год

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