Игра «Зарница 2.0» пройдет в Подмосковье. Что ждет команды

Перед финальным - региональным - этапом игры состоятся отборочные и муниципальные этапы. Региональный будет проходить в мае на базе лагеря «Юнармеец» в Щелкове.

«Это будет грандиозное событие. Участниками станут несколько сотен школьников уже на региональном этапе, число в школьных этапах идет на тысячи. Это классная тактическая игра, которая подарит ребятам и эмоции, и компетенции, и командный дух. Они с пользой проведут время», - подчеркнул собеседник «360».

Говоря об особенностях «Зарницы 2.0», Макеев отметил, что цель этой игры, как и любой другой, - это стремление к победе. Некоторые сравнивают «Зарницу» и «Казаков-Разбойников», однако это не совсем корректно.

«„Казаки-Разбойники“ - игра дворовая. Механика проведения „Зарницы 2.0“ иная. Это комплекс военно-тактической игры, там есть испытания, там есть наставники. Это более сложно», - пояснил Макеев.

Среди испытаний, которые будут проходить команды, есть и оказание первой помощи, и ориентирование на местности, распознавание дронов, верификация информации. У членов команды будут разные роли, в частности, они выберут медика, сапера и командира.