Игра в шаффлборд среди инвалидов прошла в Подольске

Шаффлборд представляет собой игру, в которой игроки с помощью киев направляют шайбы по размеченному столу, стараясь попасть в зачетные зоны и набрать очки.

Как отметил председатель организации Алексей Сомсиков, оборудование для игры - специальные игровые доски и шайбы - было приобретено благодаря субсидии, выделенной администрацией городского округа. «Теперь у нас появилась возможность проводить такие игры на регулярной основе», - подчеркнул он.

Помимо шаффлборда, члены общества активно участвуют в других мероприятиях. Они регулярно посещают бассейн в спорткомплексе «Юность», проводят кулинарные конкурсы, создают композиции из выращенных на огородах растений. Также проводятся соревнования по различным видам спорта, таким как бочча, дартс, пинг-понг, лазертаг, броски в баскетбольное кольцо, керлинг на полу, корнхол, фигурное вождение на инвалидных колясках и стрельба по мишеням.