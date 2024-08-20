Игра в гольф и йога стали доступны членам «Активного долголетия» в Дмитрове

Неделя участников проекта расписана по минутам. Например, участники арт-студии «Переполох» не только радуют своими танцевальными и вокальными выступлениями, но и доказывают, что увлеченному человеку возраст не помеха.

Поклонники гольфа отмечают, что этот вид спорта значительно улучшает качество жизни и способствует долголетию, помогая снять стресс и перезагрузиться. Велопрогулки по знаменитой велодорожке вдоль канала имени Москвы стали неотъемлемой частью дня многих участников проекта. Это отличный способ поддерживать физическую форму и наслаждаться природой.

Музыка также занимает важное место в жизни долголетов. Недавно был создан ансамбль «Мужское трио», который помогает участникам отвлечься от забот и зарядиться позитивом. Йога, в свою очередь, способствует духовному развитию и помогает прислушиваться к себе, расслабляться и держать тело в тонусе.

Погода благоприятствует активным занятиям на свежем воздухе - фитнес под латиноамериканские ритмы становится все более популярным среди участников. Не забываются и другие физические активности, такие как скандинавская ходьба и теннис.

«Проект „Активное долголетие“ пользуется большой популярностью у наших пожилых жителей благодаря живописной природе, спортивным объектам и открытым площадкам, которые располагают к занятиям спортом и исследованиям», - отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Посещение выставок и музеев стало привычной практикой для участников проекта. Недавно они побывали в Павловском Посаде, где посетили Музей космонавта Быковского и ознакомились с его деятельностью. Также экскурсанты осмотрели экспозицию Павлово-Посадского историко-художественного музея и восхитились красотой Храма Вознесения на Городке. Не остались без внимания и историко-краеведческий музей Ивантеевки, а также усадьба «Мураново», где участники смогли насладиться атмосферой XIX века.

Таким образом, проект «Активное долголетие» продолжает привносить яркие моменты в жизнь пожилых жителей Дмитрова, позволяя им активно развиваться и наслаждаться каждым днем.

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