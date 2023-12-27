Игорь Бутман: фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в Подмосковье в 2024 году

Так, музыкальное событие состоится 17 и 18 августа в музее-заповеднике Горки Ленинские.

«Ожидаем самых известных джазовых музыкантов, будут и звезды популярной музыки. Мы пригласили Полину Гагарину. Это будет интереснейшая программа - фонопоп-музыка со многими элементами джаза. Я слушал ее выступление с Ильдаром Абдразаковым, которого тоже ждем в Горках Ленинские», - рассказал Игорь Бутман.

В рамках встречи квинтет Бутмана выступил перед зрителями. Позднее он рассказал, что фестиваль «Джазовые сезоны» входит в топ-10 лучших джазовых опен-эйров в России. В разные годы на фестивале выступали Рэнди Бреккер, Джон Бизли, Леон «Фостер» Томас, Трио Джоны Нильссона, Квинтет Амброуза Акинмусира, Тони Момрелль и другие. Помимо выступлений пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, кузнечному делу и другие активности.

«Мы очень рады, что в следующем году наш культурный проект „Джазовые сезоны“, который мы проводим в августе в одном из красивейших уголков Подмосковья, будет праздновать 10-летний юбилей», - добавил Бутман.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что гости подмосковного стенда на выставке-форуме «Россия» могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat.

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