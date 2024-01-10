Игорь Брынцалов проконтролировал работу котельной «Восточная» в Электростали

«Сейчас проводится ремонт системы химводоподготовки, сетевых насосов. Дальше по плану - капремонт котлов. Все силы брошены на то, чтобы скорее закончить все работы. Температура в квартирах достигнет нормы, как только будет закончен ремонт насосов», - подчеркнул спикер.

Подобная картина сейчас наблюдается и в ряде других округов. Специалисты фиксируют сбои в работе частных котельных. По словам Брынцалова, ситуацию возьмут под депутатский контроль, а активистов и старших по домам будут ежедневно информировать о проделанной работе.

«Во-первых, важно не допустить новых прорывов теплотрасс и поломок в котельных. Во-вторых, у жителей должно быть четкое понимание, что и в какие сроки будет сделано», - заключил председатель Мособлдумы.

Для удобства жителей в Подмосковье работают горячие линии по вопросам подачи тепла. Позвонить можно по номерам: 8(496) 750-00-50 и 8 (496) 755-57-98.

Ранее Андрей Воробьев попросил глав городских округов не скрывать коммунальные проблемы , честно сообщать о них.

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