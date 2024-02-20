20 февраля 2024, 20:47

Игорь Брынцалов поздравил ветеранов Балашихи с Днем защитника Отечества

Пресс-служба Мособлдумы
Читайте нас в: Google Новости

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, прошло во Дворце культуры «Балашиха». Ветеранов, военнослужащих, участников спецоперации и членов их семей ­поздравили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров и командир дивизии имени Дзержинского Николай Кузнецов.

«Нет благороднее профессии, чем защищать свою Родину. Крайние события еще раз доказали, что наша страна умеет отстаивать свои интересы, защищать свое население и добиваться победы. Сегодня мы говорим слова благодарности всем нашим воинам», - сказал Игорь Брынцалов.

Депутат пожелал военным здоровья, успехов, бодрости духа и общей победы. Затем Игорь Брынцалов наградил почетными грамотами Мособлдумы семь человек.

Глава Балашихи Сергей Юров особо отметил работу волонтеров «Спасибо тем, кто в тылу добровольно и бесплатно приходит с работы и плетет маскировочные сети или готовит гуманитарную помощь жителям Донбасса. Огромные слова благодарности также военно-промышленным предприятиям. Спасибо нашим МЧС, МВД, ФСБ, Следственному комитету - тем, кто сегодня вносит свой вклад в общую победу», - сказал глава и завершил выступление вручением наград.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом.

В своей речи Николай Кузнецов отметил, что 23 февраля - это не только праздник тех, кто защищает нашу страну с автоматами, но и тех, кто лечит защитников Отечества, кто их восстанавливает, кормит, учит их и их детей.

«Мне посчастливилось командовать соединением, которому в этом году исполняется 100 лет. Соединение с первых дней выполняет задачи специальной военной операции. Результаты - это более 1300 военнослужащих, награжденных государственными наградами, а также два Героя России», - сказал командир дивизии имени Дзержинского Николай Кузнецов. Он также поздравил военнослужащих с праздником и вручил государственные награды.

Праздники Ветераны Военные Мособлдума Балашиха
20 февраля 2024, 21:01
Эвакуированных из горевшего дома в Шатуре жильцов разместили в общежитии
Читайте нас в: Google Новости
Жителям дома № 14 на улице Клары Цеткин в Шатуре, в котором случился пожар сегодня утром, предложили временно поселиться в общежитии поселка Шатурторф. Из 57 погорельцев шестеро воспользовались предложением властей, остальные решили остановиться у родственников и друзей.

По словам генерального директора ООО «Наш дом – Шатура» Андрея Худолеева, жителей временно разместят в маневренном фонде.

«Завтра в 9:15 часов состоится совещание в администрации городского округа, на котором обсудят распределение пострадавших с учетом их комфортного проживания», - рассказал Худолеев.

Также он отметил, что для координации мер по размещению пострадавших организован штаб единой дежурно-диспетчерской службы 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Шатура
20 февраля 2024, 20:32
Дополнительные автобусы запустят на маршруте №36 в Чехове с 21 февраля
Читайте нас в: Google Новости
Дополнительные автобусы в рамках действующего маршрута № 36 «ст. Чехов — Новый Быт — Красные Орлы» запустят 21 февраля от железнодорожной станции «Чехов» в деревню Люторецкое. Новая схема движения позволит жителям округа гораздо быстрее добираться до станции.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, по новому маршруту автобус будет совершать десять рейсов в сутки. Первый автобус выйдет на линию от станции «Чехов» в 06:56, последний вечерний рейс от остановки «д. Люторецкое» - в 18:25.

Все льготы на оплату проезда по социальным картам жителей Москвы и Подмосковья на маршруте сохраняются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Дороги Автобусы
20 февраля 2024, 20:18
Школа в Балашихе будет носить имя Героя Советского Союза
открытые источники
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, по которому СОШ № 3 в Балашихе присвоено имя Григория Бояринова. Это советский военный деятель, участник Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.

В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что Григорий Иванович прошел войну и был дважды ранен. После Победы много учился, затем преподавал и сделал большой вклад в подготовку военных специалистов. Бояринов героически погиб 27 декабря 1979 года, руководя штурмом резиденции главы Афганистана в Кабуле. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.

Школа № 3 считается патриотическим центром в своем микрорайоне. Здесь работает музей «Наследие», ведется активная поисковая и исследовательская работа по боевому пути военного деятеля. Жители микрорайона Павлино чтут память о Григории Бояринове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Военные ВОВ Балашиха
20 февраля 2024, 20:03
Ксения Мишонова проверит факт избиения школьницы из Одинцова
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подключилась к установлению всех обстоятельств избиения школьницы в Одинцово. Как стало известно 20 февраля, ученицу четвертого класса избили три пятиклассницы, снимая унижения на смартфон.

Сейчас, по словам детского омбудсмена, здоровью девочки ничто не угрожает. С семьей пострадавшей связались и предложили всестороннюю помощь.

Также Мишонова сообщила, что полиция проводит проверку случившегося, опрашиваются участники и свидетели конфликта.

«Поскольку участники драки не достигли возраста привлечения к ответственности, ситуация будет рассмотрена на комиссии по делам совершеннолетних, и девочки будут поставлены на профилактический учет», - заявила Мишонова.

Также она подчеркнула, что главное - это понять причину произошедшего и в будущем не допустить повторения подобных ситуаций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Драки Дети

Новости по теме