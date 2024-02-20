Игорь Брынцалов поздравил ветеранов Балашихи с Днем защитника Отечества

«Нет благороднее профессии, чем защищать свою Родину. Крайние события еще раз доказали, что наша страна умеет отстаивать свои интересы, защищать свое население и добиваться победы. Сегодня мы говорим слова благодарности всем нашим воинам», - сказал Игорь Брынцалов.

Депутат пожелал военным здоровья, успехов, бодрости духа и общей победы. Затем Игорь Брынцалов наградил почетными грамотами Мособлдумы семь человек.

Глава Балашихи Сергей Юров особо отметил работу волонтеров «Спасибо тем, кто в тылу добровольно и бесплатно приходит с работы и плетет маскировочные сети или готовит гуманитарную помощь жителям Донбасса. Огромные слова благодарности также военно-промышленным предприятиям. Спасибо нашим МЧС, МВД, ФСБ, Следственному комитету - тем, кто сегодня вносит свой вклад в общую победу», - сказал глава и завершил выступление вручением наград.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом.

В своей речи Николай Кузнецов отметил, что 23 февраля - это не только праздник тех, кто защищает нашу страну с автоматами, но и тех, кто лечит защитников Отечества, кто их восстанавливает, кормит, учит их и их детей.

«Мне посчастливилось командовать соединением, которому в этом году исполняется 100 лет. Соединение с первых дней выполняет задачи специальной военной операции. Результаты - это более 1300 военнослужащих, награжденных государственными наградами, а также два Героя России», - сказал командир дивизии имени Дзержинского Николай Кузнецов. Он также поздравил военнослужащих с праздником и вручил государственные награды.