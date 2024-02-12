Игорь Брынцалов поздравил Станислава Каторова со вступлением в должность главы Ленинского округа

«В Ленинском городском округе живут умные, инициативные, талантливые и успешные люди. Все мы работаем единой командой и сделаем все, чтобы округ развивался, а жители ощутили заботу и внимание», - добавил глава.

В структуре правительства Подмосковья новые кадровые изменения произошли в конце прошлого года. Они коснулись Жуковского, Реутова, Ленинского округа, Черноголовки и Серпухова, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Отмечу высокий вклад наших предприятий в целостное развитие округа и всего Подмосковья. Приоритетом экономической политики является сбалансированное развитие территории и повышение качества жизни людей, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест», - сказал он.

В церемонии инаугурации приняли участие ветераны, участники СВО и их семьи, волонтеры, священнослужители и представители общественных организаций.

«Вы умеете держать слово, и это тоже очень важный залог успешной работы. Я уверен, что те планы, которые вы перед собой поставите, будут реализованы. Здесь необходимо помнить об основных принципах. Мы все сегодня ориентируемся на наших воинов и их семьи. Надо продолжить поддержку и тех, кто находится на фронте. И вы знаете, как все это организовать. Надо продолжить диалог с семьями военнослужащих, оказывать им всяческую поддержку, быть с ними в постоянном контакте. Все делать для того, чтобы каждый на своем месте вносил свой вклад в общую победу в СВО», - отметил Игорь Брынцалов.

Станислав Каторов поблагодарил за оказанное доверие.