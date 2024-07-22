22 июля 2024, 18:46

Игорь Брынцалов: формат ДЭГ хорошо зарекомендовал себя в Подмосковье

Unsplash
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Подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов стартовала в Подмосковье. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, этот формат уже хорошо зарекомендовал себя.

«Впервые он был применен в прошлом году на выборах губернатора Московской области. Тогда электронно предпочли проголосовать более 400 тысяч избирателей», - подчеркнул Брынцалов.

При этом, в этом году на выборах президента электронным голосованием воспользовалось в два раза больше избирателей. Заявление на участие в дистанционном голосовании можно подать до 2 сентября на портале госуслуг.

Напомним, основные выборы пройдут в 25 городских округах Подмосковья. Традиционно будут работать и избирательные участки, куда можно будет прийти и проголосовать 6, 7 и 8 сентября. Кроме того, в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске пройдут довыборы.

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Мособлдума
22 июля 2024, 19:46
Спортсмены из Солнечногорска победили в ультрамарафоне в Суздале
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Спортсмены из Солнечногорска приняли участие в десятом ультрамарафоне Golden Ring Ultra Trail в Суздале. Андрей Тимошин показал лучший результат на дистанции 30, а Антон Нестеренко — на дистанции на 80 километров.

Трейл-забеги проходили на дистанции от 10 до 100 километров. Трасса была сложная и состояла из разных покрытий: асфальт, лесные тропы и дороги, трава по пояс, броды, поваленные бревна, заболоченные участки.

Спортсмен Антон Нестеренко из Солнечногорска преодолел 80 километров с результатом 6:40:58 и занял первое место. В числе лучших еще один спортсмен - Андрей Тимошин, который пробежал 30 километров за 2:25:04.

«Наши солнечногорские спортсмены продолжают демонстрировать высочайший уровень подготовки. Поздравляю ультрамарафонцев Антон и Андрея с заслуженными наградами и желаю новых успехов впереди!» - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В этом году в ультратрейле Golden Ring Ultra Trail приняли участие 15 спортсменов от Солнечногорска.

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Спортсмены Солнечногорск Мужчины
22 июля 2024, 19:45
Турнир по стрельбе из лука для спортсменов с ОВЗ прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки состоялся турнир по стрельбе из лука, в котором приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования прошло в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» и получило поддержку от лидера движения общественной поддержки Владимира Харитонова.

Участники турнира соревновались как в личном, так и в командном зачете, стреляя по мишеням с определенных дистанций. В числе участников были параспортсмены из Химок, такие как Алексей Чувашев и член паралимпийской сборной России по стрельбе из лука Елена Крутова.

Владимир Харитонов отметил важность знакомства участников с историей Олимпийских игр, подчеркнув значение сохранения памяти о спортивных героях прошлых лет. Елена Крутова, рассказав о своем пути к спорту после получения травмы, подчеркнула, что спорт стал для нее не только средством восстановления, но и образом жизни.

Муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что спортивная школа «Химки» готовит спортсменов не только по стрельбе из лука, но и по другим видам спорта, включая дисциплины для параспортсменов. Спортсмены этой школы регулярно достигают успехов на различных уровнях соревнований, выигрывая медали как на всероссийских, так и на международных состязаниях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Спортсмены Химки
22 июля 2024, 19:34
«Избавиться от лишней беготни». Воробьев — об отказе от «бумаги»
Пресс-служба губернатора Московской области
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Отказ от «бумаги» поможет избавиться от лишней беготни по инстанциям и ускорит процесс получения нужных документов или услуг. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам совещания с зампредом правительства России, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко и главой Минцифры России Максутом Шадаевым.

«В конце мая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством нашего президента мы обсуждали те сферы, которые можно перевести в цифру», - пояснил Воробьев.

Он добавил, что на сегодняшней встрече участники обсудили перевод платежек за ЖКУ и договоры по газу в электронный вид, а это значит, что жителям не придется больше стоять в очередях или искать потерянную квитанцию. Кроме того, - возможность перевода эксплуатационной документации на котельные в удобный онлайн–формат.

«Цифровые архивы - важные документы в безопасности и доступны в любое время; электронные сделки по Росреестру между юридическими лицами - значительно упростят процедуру учета и регистрации прав», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Нацпроекты
22 июля 2024, 19:30
Недостроенный дом на Радужной улице в Звенигороде снесут до конца года
Министерство строительного комплекса Московской области
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Недостроенный 17-этажный дом в микрорайоне «Южный» в Звенигороде снесут до конца года. Проект получил одобрение государственной экспертизы.

Специалисты министерства строительного комплекса Московской области готовят документацию для объявления конкурсных процедур и вскоре определят подрядчика, который выполнит работы.

«Оно не безопасно и для детей микрорайона, что очень беспокоит родителей. Жители надеются, что в этом году здание снесут, а прилегающую к нему территорию приведут в порядок», - рассказала жительница микрорайона «Южный» Галина Килина Работы проведут в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Работа

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