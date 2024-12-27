«И приглашу на фабрику мороженого». Гендиректор «Чистой линии» — на благотворительной акции для детей

Благотворительная акция «Елка желаний» - уже традиционная в преддверии Нового года. Все желающие могут поддержать ее и помочь исполнить заветные мечты детей, находившихся в сложной жизненной ситуации. Участие принял и генеральный директор компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.

В Детском клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье он снял с новогодней ели три конверта от детей, которые написали в них о своих мечтах.

Это юные пациенты из Красногорска, Щелкова и Серпухова, которые не только получат долгожданные подарки, но и посетят экскурсию по фабрике мороженого.

«Я обязательно сегодня же обращусь к Деду Морозу. Он мне обещал, что эти подарочки я у него заберу, плюс заберу с нашей фабрики корзину мороженого. И поедем к нашим замечательным детям поздравлять их с Новым годом. Пользуясь случаем, я их приглашу к нам на экскурсию по фабрике, чтобы детки увидели, как мы варим мороженое», - сказал Армен Бениаминов.

Он также поблагодарил врачей за их труд и пожелал всем медикам крепкого здоровья и благополучия.

«Огромное спасибо нашим доблестным врачам, людям в белых халатах, которые лечат детей, занимаются ими. Низкий поклон им за их огромный труд», - добавил он.

Большую новогоднюю елку установили в детском медицинском центре имени Рошаля. Ее полностью украсили конвертами с пожеланиями детей.

Армен Бениаминов открыл три их них, в которых маленькая Элина из Красногорска попросила мягкую игрушку, Миша из Щелкова - музыкальные наушники, а Никита из Серпухова - планшет.

Ранее в акции принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ему попались конверты с новогодними желаниями детей из Коломны, Домодедова и из села Павлополь в ДНР. В ближайшее время ребята получат долгожданные подарки.