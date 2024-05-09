«...И как починит матери крыльцо». Блокадник Борис Ширшиков прочел стихотворение на встрече ветеранов в Подмосковье

Борис Ширшиков, переживший блокаду Ленинграда, - один из почетных гостей на встрече ветеранов в Доме правительства Подмосковья. Он прочел поэтические строки, тронувшие сердце каждого.

Ветеран Галина Александровна Долина с 1943 года служила в железнодорожных войсках Красной армии. Она была связной и восстанавливала дорожные пути после боевых действий.

«Валентина Зиновьевна Кубракова, семья Евгения Борисовича и Инны Яковлевны Ленгрен - жители блокадного Ленинграда. И главная задача для всех нас - пронести их подвиги через время, передать будущим поколениям. Рассказывать нашим детям, внукам о том, как сражались и побеждали наши ветераны, какой ценой была завоевана эта победа», - сказал глава Подмосковья.

Ветеран вспомнил стихотворение астраханского поэта Бориса Шаховского: Об этой дате сказочного роста Взахлеб трубила пресса всей земли.

И лишь солдат российский молвил просто: – Кури, ребята. Кажется, дошли.

Бойца до звезд поэты возносили, А он, взглянув бессмертию в лицо, Мечтал о том, как встретится с Россией И как починит матери крыльцо.

День Победы никогда не перестанет быть одним из самых важных праздников для жителей России, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с ветеранами.

Ветеранов пригласили в Дом правительства Подмосковья перед началом парада Победы на Красной площади. Среди них была и блокадница Клавдия Викторовна Мальцева, отмечающая сегодня 88-й день рождения.

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