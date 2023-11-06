Художник Таша Крестова из Лондона провела мастер-класс для детей в онкодиспансере Балашихи

Таша уверена, что ребенку с онкологическим заболеванием важно выплескивать эмоции на бумагу. Для этого она приехала из Лондона в Московский областной онкологический диспансер и провела мастер-класс для болеющих детей.

«Тот путь, который я прошла, я могу быть с этими детьми на одной волне. Я абсолютно чувствую те же самые лекарства, та же самая история. Я рассказываю им, как классно быть лысой и вообще, как это здорово», - поделилась художник, волонтер Таша Крестова.

Для детей подобная арт-терапия добавила ярких красок в их больничные будни. Ребята отвлекаются от процедур и лекарств.

Таша не первый раз приезжает в Балашиху с такими мастер-классами. Также она читает ребятам сказки по видеозвонку. После ремиссии волонтерство стало частью ее жизни.

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