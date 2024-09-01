Художник из Подольска сделал граффити фрегата «Аврора» на Камчатке

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Готовность «Тридцать первой школы» к новому учебному году проверила комиссия в Химках. Специалисты обращали внимание на состояние классов, наличие необходимой аппаратуры и материалов, а также благоустройство территории.

Комиссия проверила спортзалы, площадки и стадион после летнего ремонта и благоустройства. Также специалисты положительно оценили внешний вид здания, качество отделочных работ и спортивного оборудования.

В проверке школы поучаствовали муниципальный депутат Артур Каримов, а также директор, преподаватели и родители.

«Перед началом нового учебного года особое внимание уделяется подготовке образовательных учреждений - мест, где дети проводят большую часть своего времени. Мы начали с осмотра учебных классов и лабораторий. Учителя продемонстрировали обновленные учебные материалы, современные средства обучения, интерактивные панели и лабораторное оборудование», - прокомментировал Артур Каримов.

Отметим, что глава городского округа Химки Дмитрий Волошин лично проверил готовность школ к 1 сентября. Ремонты в этом году провели в 26 учреждениях округа. Об этом сообщил муниципальный депутат, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

В них обновили окраску стен и фасадов, а также мебель, благоустроили прилегающую территорию. Кровли обновили в 19 образовательных учреждениях.

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