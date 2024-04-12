12 апреля 2024, 21:12

Художник из Дубны написал иллюстрации к «Евгению Онегину» к выставке в Совете Федерации

Телеканал «360»
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Известный стрит-арт художник из Дубны Боб Макар целый год посвятил творчеству Пушкина. За это время он написал 40 картин к выставке в Совете Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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В рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича, художник решил создать серию работ, посвященных его произведениям.

Особое место занимает поэма «Полтава», которая вдохновила его на создание масштабного полотна, а также произведения в жанре сказок и «Евгений Онегин». Хотя многие художники обращались к этой теме, стиль Боба Макара остается неповторимым. В настоящее время он работает над изображением первой встречи главных героев.

Все работы выставят в местной библиотеке, гле пройдут чтения произведений великого поэта, после чего экспозиция отправится в Рязань, где ее представят в одном из залов Совета Федерации.

Выставки Дубна Художники
12 апреля 2024, 21:46
Акцию ко Дню космонавтики провели в Щелкове
Unsplash
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В Щелкове прошла акция, посвященная Дню космонавтики. В честь 63-летия первого выхода человека в космос у дома, где жил Юрий Гагарин, юнармейцы, общественные активисты и местные жители возложили цветы к мемориальной доске.

В период с октября 1960 года по апрель 1966 года, Юрий Гагарин проживал в обычной пятиэтажке, расположенной на улице Циолковского. Среди участников акции был и Юрий Субботин, который проживает в этом же доме и неоднократно встречался с ним, так как их семьи были соседями.

«Юрий Гагарин в повседневной жизни был обычным человеком, ничем не отличался от других. Он любил проводить время во дворе между домами, играя со своими дочерьми, был таким же как все», - поделился воспоминаниями сосед космонавта.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин скончался при выполнении тренировочного полета. 6 апреля 1999 года посмертно ему присвоено звание «Почетный гражданин Щелковского района» решением Совета депутатов.

Ранее космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики.

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Щелково Космос
12 апреля 2024, 21:22
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» из Подмосковья представила вакансии на выставке «Россия»
Сергей Хакимов
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День космонавтики отметили на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. Почти 2,5 тысячи человек посетили стенд Московской области, где Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева представила информацию о пилотируемой космонавтике.

В Министерстве социального развития Подмосковья пояснили, что специалисты ведущего предприятия в области ракетостроения «Энергия» на протяжении дня рассказывали о прошлом и настоящем этой отрасли, делали акцент на своей деятельности.

Они также отвечали на вопросы о производстве космических кораблей, средствах вывода на орбиту и автоматических космических комплексах.

В рамках всероссийской ярмарки трудоустройства РКК «Энергия» предоставила возможность стать частью космической команды и предложила на выставке широкий спектр вакансий для потенциальных соискателей.

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Выставки Космос ВДНХ Выставка-форум «Россия»
12 апреля 2024, 21:04
Юные спортсмены из Подольска отправятся в Японию на первенство по карате
Unsplash
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Юные из клуба карате «Подольск Додзе» начали усиленные тренировки. Совсем скоро ребята отправятся на первенство Японии по карате.

Уже 28 апреля подольские юниоры в составе сборной России отправятся в Японию, чтобы представить свою страну на открытом первенстве. Пять талантливых спортсменов от клуба проходят интенсивную подготовку, тренируясь до пяти раз в неделю в течение всего года.

Клуб «Подольск Додзе» известен своим высоким уровнем подготовки спортсменов, что подтверждается многочисленными мировыми наградами.

«Первенство мира по детям мы выиграли больше 20 раз. Больше 20 спортсменов - но это детский спорт. Все, что касается взрослого спорта, то в ноябре 23 года в этом спортивном году - который сейчас продолжается, - мы заняли на чемпионате мира по два первых, вторых и третьих места. Такой результат у нас впервые, мы сами были приятно удивлены», - сказал Максим Аборин, главный тренер клуба «Подольск Додзе».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Подольск
12 апреля 2024, 21:02
Первый этап благоустройства берега реки Коломенки завершат в Коломне в августе
Телеканал «360»
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Во всероссийском конкурсе «Формирование комфортной городской среды» в Коломна выиграла гранд в 70 миллионов рублей. Эти средства потратят на обустройство современной зоны отдыха на берегу реки Коломенки. Первый этап работ завершат уже в августе.

Общая стоимость проекта составила 170 миллионов рублей. На сегодняшний день уже выполнили планировку территории, проложили коммуникации, создали пешеходные дорожки и установили камеры.

«При выполнении проектных работ мнения жителей однозначно учитывалось, все то, что было насыщено в проекте - это все благодаря общению с нашими жителями, поэтому стараемся выполнять те обещания, которые были даны. Воплощаем их в жизнь», - сказал Сергей Цаплинский заместитель главы администрации городского округа Коломна.

В рамках благоустройства на пляже появятся фуд-корты, кабинки для переодевания, шезлонги с зонтами, а также детские и спортивные площадки. Кроме того, предусмотрено строительство амфитеатра и пирса, а для обеспечения безопасности отдыхающих будут установлены вышки для спасателей.

Завершение первого этапа проекта, который затрагивает лишь шестую часть всей береговой линии площадью 29 гектаров, запланировано на август этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, о благоустройстве парков в Подмосковье.

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Коломна Благоустройство Реки

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