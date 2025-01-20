Художник Алексей Шилов украсил стены лицея в Лобне живописными пейзажами

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Работой занималась команда художников. Для создания пейзажей Алексей Шилов использовал архивные фотографии из местного музея.

Изображения посвящены истории городского округа Лобня. На стенах лицея можно увидеть озеро Киово и его окрестности, а также чаек.

«Этот проект вносит значительный вклад в формирование высокого культурного уровня и гармоничное развитие наших лицеистов. Благодарим Алексея Шилова за профессионализм и уникальный авторский стиль, который обогатил образовательное пространство города», - прокомментировали педагоги лицея.

Отметим, что Алексей Шилов является членом Творческого союза художников России. Его работы известны во многих городах Московской области.