Художница Елена Александрова из Лобни приняла участие в дефиле ко Дню амурского тигра на выставке «Россия»

Дефиле «Тигриные мотивы» проходило на главной сцене в павильоне Минприроды России. Художница и ее ученики из школы № 9 продемонстрировали свои картины с изображением амурского тигра.

Отметим, что Елена Александрова проводит в Лобне бесплатные мастер-классы для жителей. Прошлым летом такие занятия проходили в городском парке культуры и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе открыли после реконструкции стадион «Труд». Теперь на одном из старейших стадионов региона будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

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