Художественную выставку открыли в Химках ко Дню рождения Подмосковья

Открытие выставки посетили школьники, их родители, члены клуба «Активное долголетие» и муниципальные депутаты. Помимо картин, в социальном комплексе представили изделия ручной работы, которые заняли призовые места на местных и региональных конкурсах. Они иллюстрировали культурные традиции и народные промыслы Подмосковья.

«Художественная выставка - это не только прекрасная возможность для каждого из нас прикоснуться к искусству, но и шанс заново открыть для себя богатую историю Подмосковья», - подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Кроме того, собравшимся рассказали об исторических событиях и личностях, сыгравших не последнюю роль в развитии региона. Самые активные гости выставки поучаствовали в мастер-классах по изготовлению кукол-оберегов, деревянных игрушек и тканевых изделий.