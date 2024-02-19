Художественная выставка к 100-летию Андрея Васнецова пройдет в Сергиевом Посаде
Выставка «Андрей Васнецов в Абрамцеве» откроется в Сергиевом Посаде 21 февраля. Мероприятие приурочат к 100-летию художника.
Гости смогут познакомиться с ретроспективными работами Васнецова, написанными в Абрамцеве. В экспозиции представлено более 20 работ художника из коллекции музея-заповедника. С подробностями выставки можно ознакомиться на сайте музея-заповедника.
Всего же в собрании музея-заповедника «Абрамцево» содержится свыше 25 тысяч экспонатов. Это живописные и графические работы, иконы, скульптуры и многое другое.
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