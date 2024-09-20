Художественная школа в Солнечногорске переехала в новый корпус школы № 4

Помещения выделила администрация округа. Теперь ученики занимают четыре класса площадью 76 квадратных метров каждый. В прежнем здании по улице Банковской учреждение располагалось с 2000 года. За время деятельности из школы выпустились более 800 детей и подростков. 12 июля рядом с заведением загорелось здание общепита. Огонь перекинулся на школу. Во время тушения классы фактически затопило.

«Мы понимаем, что художественная школа важна в городе. Нам удалось подобрать хорошо освещенные аудитории - это классы с большими окнами. Главное, что руководство, ребята и родители с оптимизмом смотрят в будущее. Сейчас школа закупает необходимое оборудование, мольберты, а также ждет предстоящего ремонта в пострадавших помещениях», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В школе сейчас обучаются порядка 200 учеников. На протяжении пяти лет они изучают академический рисунок, живопись, композицию и другие дисциплины.

«Главное, что мы сохранили рабочие места, и ребята смогли продолжить свое обучение. Для них это не только увлечение, но для многих и база их будущей профессии», - рассказала директор Солнечногорской художественной школы Екатерина Болотникова.

Солнечногорская художественная школа была основана в 1997 году Заслуженным художником России Кимом Александровичем Болотниковым.

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