10 сентября 2024, 13:17

Хромушин и Воропанов получили новые должности в сфере энергетики Подмосковья

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Отрасль энергетики ставит серьезные вызовы перед Московской областью, где постоянно растет потребление тепла и электричества. Чтобы эффективно решать поставленные задачи, в правительстве региона пошли на кадровые перестановки, о которых рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул: принципиально важно, чтобы большую программу модернизации энергетики, как и прохождение осенне-зимнего периода, координировали сильные управленцы. Для этого в правительстве приняли ряд кадровых решений.

Пост министра энергетики доверили Сергею Воропанову. Ранее он уже работал в сфере энергетики, кроме того, более шести лет был мэром Вологды.

«Последние два месяца вы активно работаете по программе модернизации жилищно-коммунальной системе, прежде всего - отопления. Мы провели достаточно большой аудит, на следующие три года у нас намечена масштабная программа модернизации сетей, котельных и всего, что касается состояния домов. Вы эту тему знаете», - обратился к Воропанову Андрей Воробьев.

Курировать сферу энергетики будет Евгений Хромушин.

«Евгений Акимович у нас был на совмещенной позиции, сейчас он - выделенный вице-губернатор. Вы уже видите благодарность жителей. Очень надеюсь, что мы вместе с вами будем видеть ее и в осенне-зимний период», - добавил губернатор.

Он пожелал Хромушину и Воропанову успехов и вдохновения на новых должностях.

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Андрей Воробьев
10 сентября 2024, 13:36
Свыше 10 тысяч детей из Богородского округа отдохнули в летних лагерях
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Летняя оздоровительная кампания завершилась в Богородском округе. В оздоровительных лагерях отдохнули 10 668 детей.

Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Богородском городском округе. Детские лагеря, расположенные на территории округа, обеспечили безопасные и комфортные условия для отдыха детей. В этом году путевки получили 1152 ребенка, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, а также более 100 детей из семей участников СВО.

Летом в лагерях работали различные кружки и секции по интересам. Ребята участвовали в экскурсиях, походах, культурных и спортивных мероприятиях.

Всего около 80 тысяч детей посетили загородные лагеря Московской области за первые два месяца летнего сезона. При этом в пришкольных отдохнули порядка 70 тысяч ребят, а на черноморском побережье - 3,5 тысячи. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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Детские лагеря Богородский
10 сентября 2024, 12:36
Пристройку к школе № 29 в Подольске возведут к 2025 году
Министерство строительного комплекса Московской области
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Пристройку к школе № 29 в Подольске возведут к 2025 году. Она будет рассчитана на 200 мест.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, новый корпус на Парковой улице будет рассчитан на 200 учеников. Его площадь составит 4,2 тысячи квадратных метров. В здании обустроят учебные классы, спортзал, библиотечный центр, медблок и другие помещения. На территории обустроят площадки для игр и занятий физкультурой.

Работы проводят по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

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Подольск Школы Строительство
10 сентября 2024, 12:06
Вечер памяти жертв фашизма пройдет в театре «Наш дом» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В память о жертвах фашизма актеры театра «Наш дом» в Химках прочтут стихи и отрывки из прозы. Патриотическое мероприятие проведут 10 сентября.

Патриотические стихи и отрывки из военное прозы прозвучат со сцены театра «Наш дом». Ведущей на мероприятии выступит актриса Елена Сачук.

«Важно помнить свою историю, чтобы не допустить повторения трагедии. Сегодня воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти у подрастающего поколения приобретает особое значение. Мы должны помнить о подвиге наших предков, которые отдали свои жизни за свободу и независимость родины, и передавать эту память будущим поколениям», - отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам из отряда добровольцев БАРС.

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Химки Патриотизм
10 сентября 2024, 11:45
Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность более 700 мероприятий за неделю
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность более 700 мероприятий за неделю. Экипажи совершили более 10 тысяч выездов по сигналу тревоги и не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как рассказали в ведомстве, за неделю росгвардейцы задержали по подозрению в совершении преступлений и административных нарушений свыше 3,5 тысячи человек. Кроме того, правоохранители провели более 3,6 тысячи проверок сохранности оружия и изъяли их оборота 682 единицы.

«Составлено 1046 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 224 разрешения», - добавили в Росгвардии.

Подразделения специального назначения выполнили 152 задачи по силовому сопровождению мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия

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