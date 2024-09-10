Хромушин и Воропанов получили новые должности в сфере энергетики Подмосковья

Глава региона подчеркнул: принципиально важно, чтобы большую программу модернизации энергетики, как и прохождение осенне-зимнего периода, координировали сильные управленцы. Для этого в правительстве приняли ряд кадровых решений.

Пост министра энергетики доверили Сергею Воропанову. Ранее он уже работал в сфере энергетики, кроме того, более шести лет был мэром Вологды.

«Последние два месяца вы активно работаете по программе модернизации жилищно-коммунальной системе, прежде всего - отопления. Мы провели достаточно большой аудит, на следующие три года у нас намечена масштабная программа модернизации сетей, котельных и всего, что касается состояния домов. Вы эту тему знаете», - обратился к Воропанову Андрей Воробьев.

Курировать сферу энергетики будет Евгений Хромушин.

«Евгений Акимович у нас был на совмещенной позиции, сейчас он - выделенный вице-губернатор. Вы уже видите благодарность жителей. Очень надеюсь, что мы вместе с вами будем видеть ее и в осенне-зимний период», - добавил губернатор.

Он пожелал Хромушину и Воропанову успехов и вдохновения на новых должностях.

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