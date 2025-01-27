Хранилище на 2 тысячи тонн овощей построили в Коломне

«Сергиевское» является крупным поставщиком овощей для розничных сетей. В 2015 году компания начала модернизацию своих мощностей, установила современное оборудование для обработки почвы, посадки, уборки и мойки урожая. Тогда же начала работу автоматизированная весовая станция, способная обрабатывать до 80 тонн продукции за раз.

В рамках инвестиционного проекта стоимостью 90 миллионов рублей планируется строительство трех овощехранилищ общей вместимостью шесть тысяч тонн. Первый этап проекта уже завершен, и новое хранилище позволит компании использовать передовые технологии.

В 2024 году предприятие собрало более восьми тысяч тонн картофеля, свыше 7,7 тысячи тонн овощей и 1,85 тысячи тонн зерна. Ассортимент продукции постоянно расширяется, после обновления теплиц удалось увеличить объем производства рассады, что привело к большему предложению декоративных растений.

В ближайших планах компании запуск нового цеха по переработке сельскохозяйственных продуктов в селе Коробчеево. Строительные работы завершены, в настоящее время решается вопрос подключения цеха к системам водоснабжения и канализации.