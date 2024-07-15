Храм святых Космы и Дамиана в поселке Виноградово отметил 170-летний юбилей

В честь 170-летия храма отец Иоанн вручил грамоты неравнодушным прихожанам, которые вносят значимый вклад в жизнь религиозного сообщества. После богослужений началась концертная программа «Поет село родное», организованная культурно-досуговым центром. Артисты порадовали собравшихся живой музыкой и народными песнями.

Также в рамках празднования выступили депутат городского округа Воскресенск Галина Романова и директор спортивного комплекса «Химик» Олег Сухарь. Они поздравили жителей поселка с праздником и вручили почетные грамоты от главы муниципалитета Алексея Малкина активным жителям и садоводам за образцовое содержание придомовых территорий.

Для самых юных гостей организовали творческие мастер-классы и подготовили сладкое угощение. Этот день стал ярким событием в жизни поселка Виноградово, подчеркнувший значимость культурных и духовных традиций сообщества.

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