Храм преподобного Олега Брянского в селе Осташево освятили

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Храм возвели как усыпальницу князя императорской крови Олега Константиновича Романова. За почти 110-летнюю историю он пережил полное забвение, разрушение и, наконец, новое рождение.

«Я надеюсь, как глава городского округа, что вокруг этого храма будет собираться община, будут общаться духовно и решать не только проблемы внутри семьи, но и проблемы округа», - сказал глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

Поучаствовать в Великом освящении храма под началом архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы собрались десятки прихожан из Осташева и других населенных пунктов Волоколамского городского округа.

«Всякое освящение храма и всякое строительство храма - это есть большая милость Божия, прежде всего, всем живущим окрест этого храма. Потому что, когда в храме совершается Божественная литургия, то и освящается вся окрестная местность. Мы получаем пользу для души и, конечно же, для тела», - сказал архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Большое внимание вопросу возрождения храма оказала председатель габлюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. Ее стараниями в прошлом году в селе Осташево открыли музей великого князя Константина Константиновича.

Освященный храм - часть культурно-исторического ансамбля «Усадьба Осташево». Построенный здесь музей князей Константиновичей и возрождаемые вокруг святыни позволят внести это место в национальный туристический проект «Императорский маршрут».

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