Храм Кирилла и Мефодия в Балашихе восстановят до конца года

В городском округе Балашиха возобновили строительство храма Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Восстанавливать здание здесь начали еще в 2013 году, но несколько раз работы замораживали. Сдать объект планируют до конца 2024 года.

Закладной камень на месте будущего храма заложили в 2013 году. На пожертвования прихожан и организаций города возвели стены и перекрытия. По проекту Кирилло-Мефодиевский храм рассчитан на 500 молящихся. Это будет классический пятикупольный собор.

«Я думаю, что все помещения будут задействованы с максимальной отдачей. Храм будет развиваться. Предполагается, что он будет самым большим в микрорайоне Железнодорожный. Уверен, храм будет востребован. Он нужен жителям», - сказал владыка Николай.

Сейчас на объекте работают 25 человек, рабочие уже возвели леса. Здесь откроют воскресную школу и духовно-просветительский центр для молодежи. Проектировщики создали все условия для комфортного передвижения маломобильных граждан. Построить храм планируют до конца 2024 года.

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