Хозяйство из Шаховской получило участки под комплекс по переработке и сушке зерна
Ферма «АгроЭкоИнвест» из Шаховской получила четыре земельных участка общей площадью свыше 324 гектаров для расширения хозяйства. На них построят комплекс по переработке и сушке зерновых и масличных культур.
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Наталья Адигамова, строительство комплекса завершится летом следующего года.
«Напомню, с 1 января этого года гражданам и крестьянско-фермерским хозяйствам разрешили брать землю в аренду на пять лет без проведения торгов, что дало импульс для вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот и дальнейшего развития, агропромышленного комплекса Подмосковья», - сказала она.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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