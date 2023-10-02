Хозяйство из Шаховской получило участки под комплекс по переработке и сушке зерна

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Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Наталья Адигамова, строительство комплекса завершится летом следующего года.

«Напомню, с 1 января этого года гражданам и крестьянско-фермерским хозяйствам разрешили брать землю в аренду на пять лет без проведения торгов, что дало импульс для вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот и дальнейшего развития, агропромышленного комплекса Подмосковья», - сказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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