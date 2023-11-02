Хоровая школа в Жуковском получила новые музыкальные инструменты

Все инструменты уже заняли свои места в классах. Рояль же останется в концертном классе. На нем ученики школы будут демонстрировать свое мастерство на конкурсах и концертах, а также сдавать экзамены.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инструменты для школы приобрели в рамках национального проекта «Культура». Все они - отечественного производства.

«В рамках национального проекта нашей школой в этом году были приобретены музыкальные инструменты и оборудование. Это многофункциональное устройство, стеллажи для нот, фотоаппарат, проектор, магнитные доски, методический нотный материал и музыкальные инструменты», - рассказала директор детской хоровой школы «Полет» Наталья Филатова.

Новые музыкальные инструменты задействовали в очередном школьном концерте. На рояле исполнили «Скерцо» Сергея Рахманинова.

«Рояль очень хороший, настроен хорошо, на нем легко играть, быстро привыкаешь. Он звучит очень плавно, прямо душевный такой. <…> Сегодня у меня первое выступление на этом рояле и он показал класс», - поделилась впечатлениями лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов Мария Мирошниченко.

Все инструменты уже заняли свои места в классах. Рояль же останется в концертном классе. На нем ученики школы будут демонстрировать свое мастерство на конкурсах и концертах, а также сдавать экзамены.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инструменты для школы приобрели в рамках национального проекта «Культура». Все они - отечественного производства.

«В рамках национального проекта нашей школой в этом году были приобретены музыкальные инструменты и оборудование. Это многофункциональное устройство, стеллажи для нот, фотоаппарат, проектор, магнитные доски, методический нотный материал и музыкальные инструменты», - рассказала директор детской хоровой школы «Полет» Наталья Филатова.

Новые музыкальные инструменты задействовали в очередном школьном концерте. На рояле исполнили «Скерцо» Сергея Рахманинова.

«Рояль очень хороший, настроен хорошо, на нем легко играть, быстро привыкаешь. Он звучит очень плавно, прямо душевный такой. <…> Сегодня у меня первое выступление на этом рояле и он показал класс», - поделилась впечатлениями лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов Мария Мирошниченко.