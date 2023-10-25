Хореографический коллектив из Химок стал лауреатом областного фестиваля народного танца
Хореографический коллектив «Раздолье» из Химок стал лауреатом Московского областного открытого фестиваля народного танца «Князевские встречи». Химчане стали лауреатами III степени в номинации «Танцы народов мира».
Танцевальный коллектив «Раздолье» занимается под руководством опытных педагогов на базе Дома культуры «Лунево» в Химках.
«Известно, что танец - это невероятно выразительное искусство, способное захватить своей красотой и грацией. Гордимся успехами наших ребят и желаем дальнейших творческих успехов, ярких номеров, эмоциональных выступлений и бурных аплодисментов», - сказала лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Гончар.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
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