Хореографический коллектив из Химок победил на всероссийском конкурсе

Активисты из Люберец отправились на ликвидацию последствий экологической катастрофы в Краснодарский край. Они очищают берега моря от вредных веществ.

Добровольцы из Люберец вошли в состав делегации от Московской области.

«Наши добровольцы работают на побережье Черного моря: очищают песок, камни и прилегающую территорию от загрязнения, а также помогают в Едином центре по спасению птиц. Ребята, спасибо за ваше неравнодушие и вклад в восстановление экологии нашей страны!» - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В указанном центре птицам помогают комплексно. Там есть специальные площадки для их приема и купания, а также стационар. Желающие могут присоединиться к волонтерам на платформе Добро.рф.

Отметим, что сейчас ликвидировать последствия катастрофы помогают свыше пяти тысяч человек и 600 единиц техники.