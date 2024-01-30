Хореографический ансамбль «Юность» из Химок получил два Гран-при всероссийского конкурса

Ансамбль «Юность» был отмечен в номинациях «Народный танец» и «Стилизованный народный танец», где он получил высшие награды. Также солисты коллектива Егор Барсуков и Алиса Кириллова были признаны лучшими в номинации «Народный танец. Соло», а Дарья Шмакова - в номинации «Русский танец. Соло». Руководит коллективом заслуженный работник культуры Московской области Лилия Егжовой.

«Победа в этом конкурсе - не только большая гордость для Центральной детской школы искусств, но и для всех Химок», - отметила отметила муниципальный депутат, директор центральной детской школы искусств Инна Монастырская В свою очередь муниципальный депутат Николай Томашов добавил, что артисты ансамбля регулярно участвуют в городских мероприятиях, а в 2004 году коллектив получил почетное звание образцового.

Напомним, что благодаря программе «Культура Подмосковья» в Химках проходят выставки, конкурсы и концерты.

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