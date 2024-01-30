30 января 2024, 17:39

Хореографический ансамбль «Юность» из Химок получил два Гран-при всероссийского конкурса

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Хореографический ансамбль «Юность» стал обладателем Гран-при на престижном всероссийском конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Кружева». Коллектив, воспитанниками которого являются талантливые дети из центральной детской школы искусств городского округа Химки, завоевал в общей сложности восемь наград, включая два диплома Гран-при и шесть дипломов Лауреата первой степени.

Ансамбль «Юность» был отмечен в номинациях «Народный танец» и «Стилизованный народный танец», где он получил высшие награды. Также солисты коллектива Егор Барсуков и Алиса Кириллова были признаны лучшими в номинации «Народный танец. Соло», а Дарья Шмакова - в номинации «Русский танец. Соло». Руководит коллективом заслуженный работник культуры Московской области Лилия Егжовой.

«Победа в этом конкурсе - не только большая гордость для Центральной детской школы искусств, но и для всех Химок», - отметила отметила муниципальный депутат, директор центральной детской школы искусств Инна Монастырская В свою очередь муниципальный депутат Николай Томашов добавил, что артисты ансамбля регулярно участвуют в городских мероприятиях, а в 2004 году коллектив получил почетное звание образцового.

Напомним, что благодаря программе «Культура Подмосковья» в Химках проходят выставки, конкурсы и концерты.

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Дети Награды Химки конкурсы
30 января 2024, 17:54
Коммунальные службы устранили свыше 200 нарушений при размещении рекламы в Подмосковье за месяц
ГУСТ МО
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За месяц коммунальные службы устранили свыше 200 нарушений при размещении рекламы. Это баннеры, плакаты и листовки в неположенных местах.

Как рассказали в ГУСТ, за месяц ведомство выявило 205 таких нарушений. Из них 29 в Лыткарине, 19 - в Электростали и 16 - в Люберцах.

«Важно поддерживать городские территории в хорошем состоянии, поэтому незаконно установленные буклеты быстро устраняются. Для размещения информационных материалов предусмотрены специальные стенды», - отметили в управлении.

В ГУСТ добавили, что произвольное размещение баннеров и рекламных листовой наказывается штрафом в размере от 1,5 до 30 тысяч рублей.

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Благоустройство
30 января 2024, 17:52
Подмосковный оператор МСК-НТ превысил показатели по вывозу мусора на 10% в январе
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Оператор МСК-НТ весь январь работает в усиленном режиме. Так, общий объем вывезенного за месяц мусора превысил показатели на 10%. Сами жители вынесли примерно на 20% больше мусора в длинные новогодние и рождественские выходные — с 1 по 8 января объем составил около 76 тысяч кубических метров твердых коммунальных отходов.

Логистические службы регоператора увеличили график работы спецтехники на два-три часа. Теперь мусоровозы работают до 23 часов. При необходимости на проблемных точках сбора делают двойной вывоз.

Представители компании отмечают, что зачастую припаркованные рядом с контейнерными площадками автомобили препятствуют своевременному вывозу мусора.

Обильные снегопады также входят в число факторов, затрудняющих вывоз отходов зимой. Если спецтехника не может проехать к местам накопления отходов, диспетчеры МСК-НТ оперативно связываются с оперативными службами городских округов и информируют о необходимости расчистки проездов и площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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ЖКХ Мусор
30 января 2024, 17:25
Владелец земельного участка в деревне Кишкино выплатит штраф за организацию незаконной свалки
Минэкологии МО.
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Организатор незаконной свалки в Видном возместит ущерб по требованию Минэкологии Подмосковья. Нарушитель сбрасывал строительный мусор на земельном участке в деревне Кишкино.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, ведомство направило иск о возмещении ущерба в арбитражный суд. Ответчиком станет владелец участка, где обнаружили свалку.

«Установлено, что во владении „Комплекс Кишкино“, на землях компании „Ливада“ устроена большая свалка строительного и бытового мусора, площадь перекрытия превысила 88 тысяч квадратных метров. Нарушение усугублено тем, что часть отходов складирована в водоохранной зоне реки Речица», - добавил министр.

Нанесенный почвам ущерб оценили в 367,6 миллиона рублей. Минэкологии будет добиваться возмещения этой суммы.

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Свалки Экология Мусор
30 января 2024, 17:24
Гольфистка сборной Подмосковья Наталья Гусева сравнила этот спорт с медитацией и поделилась своей историей
Телеканал «360»
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Спортсменка сборной команды Московской области по гольфу Наталья Гусева поделилась секретами успеха в большом спорте. Она сравнила игру с медитацией, а также развеяла популярный миф.

Наталья Гусева - первая девушка из России, которую включили в Ассоциацию LPGA Tour и Ladies European Tour. В нашей стране гольф считается молодым видом спорта и не пользуется особой популярностью. Однако в него играли с XIII века. Главная цель партии - пройти 18 лунок за меньшее количество ударов.

Наталья Гусева поделилась, что ее самый дальний удар составил 260 метров. Для этого спортсменке пришлось долго тренироваться и развивать физические навыки, включая выносливость и скорость.

«Большой спорт меня закалил и познакомил с людьми, с которыми я бы никогда в жизни не встретилась. Гольф - это вообще очень большой вид спорта для коммуникации», - рассказала Наталья Гусева.

Кроме того, спортсменка раскрыла, что именно ее привлекает в гольфе. Она сравнила игру с процессом медитации.

«Мне нравится вот это время побыть с собой. Знаете, очень многие люди идут на йогу или медитируют. Это, наверное, своего рода медитация. Я выхожу на поле, как одна в поле воин. Есть я, мяч, лунка, клюшка и ничего больше вокруг», - отметила гольфистка.

Наталья Гусева также развеяла популярный миф о том, что игра в гольф якобы требует огромных вложений.

«На самом деле это стереотип, что гольф очень дорогой вид спорта, когда он также доступен как любой теннис или хоккей. Это можно сравнить с занятием в зале», - указала Наталья Гусева.

В заключение девушка рассказала, что сейчас для нее одна из важных целей - показать подрастающему поколению, что в России развивается гольф.

«Я буду делать все для этого, чтобы принести любовь к спорту для молодого нашего поколения», - подытожила Наталья Гусева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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