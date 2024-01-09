Хореографический ансамбль из Лобни стал призером международного конкурса «Собираем таланты»

Проблему с электроснабжением в Чехове в новогодние праздники удалось решить ситуативно, но этого мало — необходима модернизация системы электроснабжения в городском округе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя доклад главы Чехова Михаила Собакина на заседании с зампредами.

Михаил Собакин доложил, что 3 января в городе произошло «пиковое отключение» электроснабжения примерно в 30 населенных пунктах. С этим удалось справиться вместе со специалистами Россетей. В Чехове открыли семь пунктов обогрева, организовали работу волонтеров по доставке жителей туда и подвозу воды к домам.

По мнению Андрея Воробьева , специальную программу по модернизации электроснабжения нужно разработать и в других городских округах Подмосковья.

«Проблема решена ситуативно, но стратегически - нет. Вам необходимо подготовить и предложить механизм - прошу зафиксировать в поручении - комплексной модернизации системы электроснабжения в Чехове. Если мы спотыкаемся зимой, то летом, когда у нас отдыхают кратно большее количество людей, чуда не произойдет», - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что есть проблема и с водоснабжением - «насосы, вода», - что отражается в обращениях жителей.