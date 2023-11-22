Хореографический ансамбль из Химок победил на творческом фестивале в Санкт-Петербурге

Фестиваль проходил два дня. За это время участники посетили мастер-классы, тренинги, танцевальные конкурсы и интерактивы. Главным событием стал гала-концерт, на котором наградили победителей.

Так, помимо коллективной победы, индивидуальные награды получили: Полина Роман, Анна Джуман, Ульяна Борискова, а также Аделия Сафиулина и Софья Данилова. Участницы стали лауреатами первой степени в номинации «Народный танец. Солист».

«Коллектив „Химчаночка“ - лауреат и дипломант множества международных, всероссийских, областных и межзональных конкурсов и фестивалей, и неоднократно представлял Химки на крупных выступлениях и концертах. Помимо самих артистов хочется поздравить с успехом всех участников коллектива: руководителей, педагогов, концертмейстеров, костюмеров, а также родителей ребят», - отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Напомним, на базе детской школы искусств имени Верстовского также провели областной фортепианный конкурс «Техническое мастерство юного пианиста». Участие приняли более 200 человек из 32 городов Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Московской области. Он подчеркнул, что там проходят обучение дети, которые показали высокие результаты на олимпиадах и конкурсах.

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