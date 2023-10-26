Хореографические коллективы из Воскресенска стали лауреатами фестиваля «Танцующий город»
Хореографические коллективы Дворца культуры «Цементник» из Воскресенска успешно выступили на всероссийском грантовом конкурсе-фестивале «Танцующий город» в Коломне. Ребята стали лауреатами и завоевали Гран-при конкурса.
Старшая группа ансамбля народного танца «Злато» выиграла Гран-при конкурса и стала лауреатом I степени. Младшая группа ансамбля также стала лауреатом I степени, а средняя группа - лауреатом II степени.
Руководитель коллектива Ирина Цыганова получила диплом за лучшую работу хореографа. Кроме того, танцоры получил денежный сертификат на 10 тысяч рублей.
Коллектив эстрадного и современного танца Nezabudki стал дважды лауреатом II степени и лауреатом III степени. Старшая группа ансамбля классического танца «Вдохновение» завоевала звание лауреата II степени.
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