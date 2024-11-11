11 ноября 2024, 14:46

Хореографическая студия в Серпухове получила Гран-при национальной премии

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Коллектив студии «Сильфида» из Серпухова отметили на федеральном уровне. Танцоры продемонстрировали свои навыки на всероссийском конкурсе.

Участниками стали 4500 танцоров из России и ближнего зарубежья. «Сильфида» из Серпухова стала обладателем Гран-при Национальной премии.

Также победители побывали на Гала-концерте на главной сцене страны - в Государственном Кремлевском дворце.

В подготовке танцоров из Серпухова участвовали заслуженный работник культуры Московской области, художественный руководитель коллектива Людмила Починская, педагоги-балетмейстеры Анастасия Мужипова и Кристина Селиванова.

«Выступить в Кремлевском дворце - это честь и большая ответственность. Поддержка федеральных и региональных СМИ, именитое жюри и красная дорожка сделали этот фестиваль событием национального масштаба. Наш коллектив доказал, что Серпухов может гордиться своими талантами. Впереди еще больше побед и новых вершин», - сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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Награды Серпухов
11 ноября 2024, 15:06
Жители Дмитровского округа подали более 8,5 тысячи заявок на газификацию
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Подключение домов к газу продолжается в Дмитрове. Накануне газифицировали дом в деревне Муравьево.

Работы идут по президентской программе «Социальная газификация». Всего жители деревни Муравьево подали 52 заявки. Уже выполнили 28 пусков.

«Под действие программы в Дмитровском округе попали 194 населенных пункта. Уже подключено более двух тысяч домовладений и подано более 8,5 тысячи заявок на заключение комплексного договора», - сказал заместитель главы Дмитровского городского округа Алексей Ионов.

Отметим, что заявку на подключение можно подать онлайн. Важно соблюсти два критерия программы. Так, домовладение должно быть зарегистрировано, а дом находиться в населенном пункте, в котором есть действующий распределительный газопровод.

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Газ Дмитров
11 ноября 2024, 15:01
Освещение обновили во дворе дома № 40 в поселке Горшково
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Проверку качества содержания придомовой территории провели в поселке Горшково. Ранее жители оставили обращение на портале «Добродел».

Жильцы дома № 40 обратили внимание на отсутствие освещения детской площадки и территории у дома. На место выехал заместитель главы Дмитровского городского округа Вадим Антонов. Он отметил, что обращение выполнили в полном объеме.

Также Вадим Антонов осмотрел детскую площадку. Игровые элементы на ней соответствуют требованиям безопасности, территория убрана.

Отметим, что подобные пешие обходы заместители главы округа проводят каждую неделю.

«Каждый лично проверяет свою закрепленную территорию. План обхода формируется на основе аналитики муниципального центра управления регионом», - сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

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Благоустройство Дмитров
11 ноября 2024, 14:56
Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина в Реутове
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали подозреваемого в краже из магазина одежды в Реутове. Мужчина пытался пронести джинсы мимо кассы.

Как оказалось, сорокапятилетний подозреваемый пытался снять с изделия специальные магниты, на противокражная система все-таки сработала. Тогда мужчина решил сбежать из торгового центра, но его задержали росгвардейцы.

Незадачливого похитителя передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, проводится проверка.

Реутов Магазины Кражи
11 ноября 2024, 14:56
ФК «Коломна» приступил к тренировкам на новом стадионе «Авангард»
Медиасток.рф
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Глобальное обновление домашней арены футбольного клуба «Коломна» стало возможным благодаря масштабной программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Стадион «Авангард» преобразился до неузнаваемости, сохранив свое прежнее расположение, но став совершенно новым объектом.

Новое футбольное поле на стадионе занимает площадь более семи тысяч квадратных метров. По периметру установлены мачты освещения высотой свыше 40 метров - одни из самых высоких в Подмосковье, что обеспечивает отличное освещение в любое время суток.

Тренер Александр Куранов отметил, что футбольное поле с подогревом позволит спортсменам тренироваться круглогодично без перерывов на зимний период. Стадион полностью соответствует единому современному стандарту, применяемому при строительстве новых спортивных сооружений Подмосковья. Это обновление открывает новые возможности для развития спорта в регионе и привлечения большего числа зрителей на матчи и тренировки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Коломна Футбол

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