Хореограф Егор Дружинин посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия» на ВДНХ

«Хотим, чтобы большее количество участников приходило к нам. Мы обещаем подарить участникам и зрителям, которые придут на наши площадки, свидания с самыми замечательными профессиональными танцовщиками, которые только есть у нас сейчас в России», - подчеркнул хореограф.

По проекту «Город танцует в парках» в Подмосковье организовывают концерт, на котором выступают не только конкурсанты, но и профессиональные танцовщики. После каждого концерта для участников проводят мастер-классы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия». По его словам, с колоритом Московской области гости смогут познакомиться во время 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токов с людьми культуры, спорта, бизнеса, а главное - с помощью игровой зоны.

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