Хор русской песни имени Лидии Чадиной выступил в Богородском округе

Хор исполнил как веселые и зажигательные русские народные песни, так и душевные, лирические.

Коллективу уже почти 40 лет. Его творческий путь начался еще в 1985 году в Балобановском сельском доме культуры. В 1994 году хору было присвоено звание «Народный коллектив», а в 2019 году успешно подтверждено. Кстати, назван Хор был в честь одной из первых его участниц-основательниц - Лидии Ивановны Чадиной.

Балобановский хор был не раз награжден за большой вклад в сохранение лучших традиций русской народной песни дипломами и почетными грамотами, в том числе, губернатора Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.