18 января 2025, 20:54

Хор из Дубны исполнил гимн России на Эльбрусе

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Первый хоровой конкурс-фестиваль «Эльбрусский хорофон» прошел в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. Одним из участников фестиваля стал сводный хор, объединяющий представителей хора «Бельканто», хора молодежи и студентов из Дубны, а также вокально-хорового ансамбля «Антарес» детской школы искусств «Рапсодия».

Главным событием фестиваля стало уникальное исполнение гимна России на самой высокой вершине Европы - горе Эльбрус. В рамках патриотической акции 150 участников поднялись на высоту 3,5 тысячи метров на станцию «Мир» с помощью канатной дороги, где и состоялось это историческое выступление.

Депутат Государственной думы Виктория Родина отметила, что звучание гимна России в преддверии Года защитника Отечества и года 80-летия Великой Победы на высочайшей вершине России и Европы очень символично и наполнено патриотизмом.

Фестиваль завершился торжественным гала-концертом и церемонией награждения лауреатов в Государственном музыкальном театре Кабардино-Балкарии. В рамках мероприятия также прошел мастер-класс Татьяны Овчинниковой для хормейстеров.

Мероприятие организовано АНО «Эолова арфа» и Мировым артийским комитетом при поддержке Российского музыкального союза.

Дубна Фестивали Патриотизм
18 января 2025, 21:18
Танцоры из Серпухова завоевали Гран-При международного конкурса
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В Москве прошел V Международный хореографический конкурс «Лидеры России», который собрал лучшие танцевальные коллективы со всей страны. На сцене концертного зала «Измайлово» блистательно выступила «Сильфида», завоевав главный приз — 72-й кубок Гран-При и грант в размере 30 тысяч рублей.

Конкурс, организованный Межрегиональной творческой общественной организацией «Радость планеты» при поддержке Министерства культуры РФ, стал ярким событием в мире многожанрового искусства. Участники демонстрировали свои таланты в народном, современном, эстрадном и классическом танце. Однако именно «Сильфида» смогла покорить жюри своей уникальной программой, включающей 11 номеров.

Особое внимание привлек премьерный номер коллектива - «Манифест к красоте», созданный балетмейстером-хореографом Кристиной Селивановой. Этот танец стал не только технически сложным, но и глубоко философским произведением. «Манифест к красоте» - это призыв задуматься о настоящей сути красоты, которая скрыта не во внешнем, а во внутреннем мире человека. «В эпоху фейков и искусственных стандартов красоты мы хотели напомнить зрителям, что подлинная красота - это душа, а не внешняя оболочка», - прокомментировала Кристина Георгиевна.

Высокий профессионализм коллектива был оценен именитым жюри, в состав которого вошли Заслуженная артистка России Татьяна Мокрицкая, Заслуженный деятель культуры Александр Данилов и балетмейстер Оксана Тихомирова.

Серпухов конкурсы
18 января 2025, 18:30
Администрация Чехова провела встречу с жителями села Новый Быт
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Встреча в формате выездной администрации прошла в селе Новый Быт. Большинство вопросов жителей касались тем газификации и благоустройства.

Другое обращение жителей касалось несанкционированного сбора мусора в деревне Курниково. По этому вопросу организуют встречу с прокурором и профильными специалистами.

«Ориентировочно во вторник земельный контроль, экология, прокуратура, старосту тоже нужно привлечь. Для этого с прокурором сейчас связался, он вас поддерживает, во вторник будет выезд», - сказал Михаил Собакин.

На мероприятие приехали глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин и его профильные заместители. Один из жителей задал вопрос про благоустройство дороги после недавно проведенной газификации.

«Мы получили положительный ответ на свое заявление. В этом году у нас в рамках работ по благоустройству будет отсыпка дорожного полотна. А на следующий год мы будем включены в список капитального ремонта», - отметила староста деревни Бершово Алла Каширская.

Благоустройство ЖКХ Чехов
18 января 2025, 15:49
Депутаты в Химках приняли участие в акции по сдаче раздельного мусора
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов приняли участие в акции по раздельному сбору мусора. Они посетили площадку «Мегабак», куда принесли макулатуру, пластиковые крышки, мебель и бытовую технику для дальнейшей переработки.

Сергей Малиновский подчеркнул важность раздельного сбора отходов и отметил, что в пункт можно сдать старую бытовую технику, ненужную мебель, спил растений, бумагу, картон, стекло, пластиковые и жестяные емкости, книги, одежду, батарейки, лампы. Собранные отходы, по мере их накопления, с площадок напрямую забирают компании-переработчики, а также региональные операторы.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил, что жители Химок могут самостоятельно принять решение о строительстве новых площадок «Мегабак». Для этого достаточно оставить заявку на сайте: мегабак.рф.

Напомним, что на территории Химок уже действует несколько таких пунктов. Один из них расположен на улице Машинцева, вблизи дома № 9. Пункт работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, а также в субботу с 10:00 до 17:00.

Акция по раздельному сбору мусора направлена на повышение экологической осознанности жителей и развитие системы переработки отходов в регионе.

Химки Общественные акции
18 января 2025, 15:19
Владислав Третьяк получил награду «Отличник физической культуры и спорта»
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Легендарный советский хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк удостоен ведомственной награды Министерства спорта Российской Федерации «Отличник физической культуры и спорта». Награда вручена за его многолетний вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за успехи в подготовке спортсменов и специалистов.

Владислав Третьяк, уроженец села Орудьево Дмитровского округа, стал символом отечественного хоккея. Его карьера полна выдающихся достижений: он признан одним из лучших вратарей в истории мирового хоккея. С 2006 года он возглавляет Федерацию хоккея России, и за годы его руководства сборная страны добилась значительных успехов, включая олимпийское золото 2018 года и четыре титула чемпионов мира.

«Владислав Александрович - это не только выдающийся спортсмен, но и пример для подрастающего поколения. Его вклад в развитие российского спорта невозможно переоценить», - подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

За свою карьеру Владислав Третьяк неоднократно удостаивался высоких наград, включая орден Ленина и орден Александра Невского. Он остается единственным хоккеистом, трижды получившим престижную награду «Золотая клюшка» как лучший игрок Европы.

Спортсмены Дмитров

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