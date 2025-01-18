Хор из Дубны исполнил гимн России на Эльбрусе

Главным событием фестиваля стало уникальное исполнение гимна России на самой высокой вершине Европы - горе Эльбрус. В рамках патриотической акции 150 участников поднялись на высоту 3,5 тысячи метров на станцию «Мир» с помощью канатной дороги, где и состоялось это историческое выступление.

Депутат Государственной думы Виктория Родина отметила, что звучание гимна России в преддверии Года защитника Отечества и года 80-летия Великой Победы на высочайшей вершине России и Европы очень символично и наполнено патриотизмом.

Фестиваль завершился торжественным гала-концертом и церемонией награждения лауреатов в Государственном музыкальном театре Кабардино-Балкарии. В рамках мероприятия также прошел мастер-класс Татьяны Овчинниковой для хормейстеров.

Мероприятие организовано АНО «Эолова арфа» и Мировым артийским комитетом при поддержке Российского музыкального союза.