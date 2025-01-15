Хор из Богородского округа принял участие в концерте в Электростали
Участники хора русской песни Культурного центра «Обухово» обратились за помощью к депутату Богородского городского округа Владимиру Козынченко. Народный избранник предоставил артистам транспорт для поездки на концерт в соседний город Электросталь.
«С радостью поддерживаю активное участие жителей нашего поселка в культурных мероприятиях! Надеюсь, поездка принесла много положительных эмоций и вдохновения. Давайте продолжать делать добрые дела вместе», - сказал народный избранник.
Депутат Владимир Козынченко помог участникам хора русской песни Культурного центра из поселка Обухово в организации поездки благодаря акции «Добрые дела». Ее инициировал Совет депутатов Богородского городского округа.
Владимир Козынченко помогает учреждению и жителям населенного пункта, находит транспорт для организации культурно-массовых мероприятий.