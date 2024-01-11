11 января 2024, 12:40

Холодную воду временно отключат в 9 домах в Химках

Unsplash
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Подачу холодной воды временно приостановят в девяти домах в Химках. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Воду отключат в домах на улице Расковой, Спартаковской и Зои Космодемьянской. Ожидается, что работы завершат к 13:00.

Напомним, ранее стало известно, что в поликлинику на проспекте 50 лет Октября в Климовске постепенно возвращают отопление. Во взрослом отделении вести прием начнут уже в понедельник, 15 января. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

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ЖКХ Химки
11 января 2024, 13:17
Около 50 тысяч градостроительных планов выдали в Подмосковье в 2023 году
Мособлархитектура
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Около 50 тысяч градостроительных планов выдали в Подмосковье в 2023 году. Из низ 35% — для нежилых объектов, где в будущем появятся рабочие места.

Градостроительный план необходим для освоения территории. Он определяет перспективные параметры развития: зону размещения объекта строительства, минимальные отступы от границ участка и виды разрешенного использования. Эти сведения используют для разработки проектной документации. Получить градплан можно бесплатно онлайн через «Госуслуги».

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, в 2023 году ведомство выдало около 50 тысяч таких документов, из которых 17 тысяч - под объекты нежилого назначения, которые в будущем создадут новые рабочие места.

«По сравнению с 2022 годом общее количество выданных документов возросло на 10 тысяч, в частности, под объекты нежилого назначения тогда заявители получили 13 тысяч документов, что на 23% меньше показателя 2023 года. На основании статистики можно отметить сохраняющуюся тенденцию роста инвестиционной активности в регионе», - добавил он.

В ведомстве добавили, что за год выдали более 2,3 тысячи градпланов для складов, 1,5 тысячи - для производственных объектов, 1,2 тысячи - под сельское хозяйство и 1,1 тысячи - для многофункциональных центров.

Около 29 тысяч градостроительных планов выдали под строительство частных домов, это 58% от общего количества.

Среди округов лидерами по количеству выданных ГПЗУ стали Дмитров, Истра и Раменский.

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Строительство
11 января 2024, 12:57
Пять площадок для утилизации новогодних елей откроют в Солнечногорске в январе
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Ежегодная акция «Подари елке вторую жизнь» стартует на пяти площадках в Солнечногорске. Жители округа смогут сдать новогодние ели на вторичную переработку с 15 января до 15 февраля.

Еловые ветки отвезут на животноводческие фермы и в зоопарки для изготовления кормов, а стволы деревьев превратят в щепу для компоста. Деревья следует передавать на утилизацию без украшений, мишуры, скотча и блесток.

«Экологическая акция „Подари елке вторую жизнь“ проходит в Подмосковье шестой год подряд в рамках национального проекта „Экология“. Мероприятие организуют для того, чтобы предотвратить навалы сезонных крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках и увеличить объемы вторичного сырья», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Всего в округе в этом году будет пять площадок по приему новогодних деревьев. Одна из них - площадка «Мегабак» вблизи дома № 8 на Школьной улице в Солнечногорске. Также сдать деревья на переработку можно рядом с домом № 5 в микрорайоне № 2 в дачном поселке Поварово; у дома № 28 в поселке Смирновка; около дома № 9 на Центральной улице в деревне Ложки; на пересечении Тверецкого проезда и улицы Трехсвятской в деревне Голубое.

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Солнечногорск Экология
11 января 2024, 12:44
Коммунальщики восстановили водоснабжение в 35 жилых домах в Истре
пресс-служба администрации городского округа Истра
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Подачу воды в 35 жилых домах полностью восстановили после аварии в Истре. Сотрудники коммунальных служб смонтировали новый глубинный насос на водозаборном узле в микрорайоне Истра-1.

Больше суток коммунальные службы вели работы по замене вышедшего из строя насоса на водозаборном узле, принадлежащем Министерству обороны Российской Федерации. Несмотря на то, что к устранению аварии приступили в день поломки, работы затянулись.

После замены новый насос проработал всего 20 минут, после чего также вышел из строя, поэтому пришлось проводить процедуру замены оборудования дважды. Все это повлияло на сроки решения вопроса.

На время отсутствия водоснабжения муниципалитет организовал для жителей подвоз технической и питьевой воды. На территории микрорайона работала автоцистерна МЧС, а питьевую воду разносили сотрудники администрации городского округа Истра и депутаты муниципального совета.

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На водозаборном узле произошла авария – из строя вышел глубинный насос из-за чего 35 жилых многоквартирных дома остались без воды.

Больше суток коммунальные службы вели технически трудоёмкую работу по замене вышедшего из строя старого насоса на водозаборном узле, принадлежащем Министерству обороны Российской Федерации. Несмотря на то, что к устранению аварии приступили в день поломки, работы затянулись. После замены новый насос проработал всего 20 минут, после чего также вышел из строя, поэтому пришлось проводить процедуру замены оборудования дважды. Все это, как следствие, повлияло на сроки решения вопроса.

На время отсутствия водоснабжения муниципалитет организовал для жителей городка подвоз технической и питьевой воды. На территории микрорайона находилась автоцистерна МЧС, а питьевую воду разносили сотрудники администрации городского округа Истра и депутаты муниципального совета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

На водозаборном узле произошла авария - из строя вышел глубинный насос, из-за чего 35 многоквартирных домов остались без воды.

ЖКХ Истра
11 января 2024, 12:27
Глава Воскресенска проверил работу котельной филиала «Уралхим»
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Глава Воскресенска Алексей Малкин проверил работу котельной, расположенной на территории воскресенского филиала комбината «Уралхим». Коммунальный объект обеспечивает теплом не только свои цеха, но и многоквартирные дома в центре города.

«Проверил работу теплостанции химкомбината, которая обеспечивает теплом центральную часть города и сам завод. В нынешний отопительный сезон котельная охарактеризовала себя с положительной стороны», - отметил Малкин.

По его словам, в центре города перебоев с теплом нет, а котельная работает в штатном режиме. Сейчас на объекте работают три паровых котла и две паровые турбины. С понижением температуры здесь планируют включать еще один котел и турбину.

Ранее Андрей Воробьев рассказывал о работе по модернизации системы ЖКХ в регионе, а также о принципах качества выполнения этих задач.

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ЖКХ Воскресенск

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