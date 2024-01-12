Холодное водоснабжение восстановили после технологического сбоя в Лосино-Петровском

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«Работы завершили в шесть утра, к семи засыпали место раскопок. В работе были задействованы пять единиц техники и девять человек линейного состава. Ответственные руководители дежурили посменно», - подчеркнула Кухтенкова.

Отмечается, что для проведения работ специалисты водоканала получили необходимые разрешения. Это позволило избежать возможные нарушения коммуникаций при выполнении земляных работ.

Для жителей, оставшихся без холодной воды на время проведения работ, организовали подвоз воды на улице Суворова возле дома № 2.

Ранее Андрей Воробьев рассказывал о работе по модернизации системы ЖКХ в регионе, а также о принципах качества выполнения этих задач.

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