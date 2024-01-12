12 января 2024, 13:05

Холодное водоснабжение восстановили после технологического сбоя в Лосино-Петровском

Валерия Тингаева
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Технологический сбой на сетях холодного водоснабжения на Петровском бульваре устранили в Лосино-Петровском. Восстановительные работы завершили к шести утра. Об этом сообщила руководитель Лосино-Петровского водоканала Елена Кухтенкова.

«Работы завершили в шесть утра, к семи засыпали место раскопок. В работе были задействованы пять единиц техники и девять человек линейного состава. Ответственные руководители дежурили посменно», - подчеркнула Кухтенкова.

Отмечается, что для проведения работ специалисты водоканала получили необходимые разрешения. Это позволило избежать возможные нарушения коммуникаций при выполнении земляных работ.

Для жителей, оставшихся без холодной воды на время проведения работ, организовали подвоз воды на улице Суворова возле дома № 2.

Ранее Андрей Воробьев рассказывал о работе по модернизации системы ЖКХ в регионе, а также о принципах качества выполнения этих задач.

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12 января 2024, 13:58
Восемь площадок для Крещенских купаний обустроят в Истре
Телеканал «360»
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Для жителей и гостей Истринского округа подготовят восемь площадок для Крещенских купаний. Купели обустроят у святых мест и храмов, в том числе вблизи Ново-Иерусалимского монастыря.

Купели оборудуют на реке Истра вблизи Ново-Иерусалимского монастыря, в селе Павловская Слобода, на Истринском водохранилище у хутора Ламишино, на церковном пруду в деревне Куртниково, на пруду на Северной улице в селе Новопетровское, на Нагорной улице в селе Дарна, в поселке Троицкий и в деревне Глебово.

Все места для проведения Крещенских купаний обустроят в соответствии с требованиями безопасности. Там проведут отбор проб воды для микробиологического анализа. Локации будут освещены и оборудованы нескользящими трапами для безопасного спуска к воде. Предусмотрена и подводная подсветка.

Для удобства жителей организуют автомобильные стоянки. Гости смогут бесплатно угоститься кашей на полевой кухне и согреться, выпив горячий чай.

В ночь с 18 на 19 января у купелей будут дежурить волонтеры, спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов и администрации.

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Истра Религия
12 января 2024, 13:50
Свыше 76 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье в 2023 году
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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В 2023 году в Подмосковье заготовили более 6 тонн донорской крови и ее компонентов. Это на 3,6 тонны больше, чем годом ранее.

По словам главврача Московского областного центра крови Марии Аппалуп, развитию донорского движения уделяют особое внимание.

«Мы регулярно проводим различные выездные акции, в том числе на крупных предприятиях. Также сдать кровь можно у нас, в Московском областном центре крови, где прием доноров организован без выходных. Благодаря этому, ежегодно нам удается увеличивать количество заготовленной крови и ее компонентов», - сказала она.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для пострадавших в ДТП, а также пациентам с ожогами, сильной кровопотерей, больным онкологическими и другими заболеваниями.

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Врачи
12 января 2024, 13:46
Открытые Абакумовские чтения пройдут в Коломне 16 января
Unsplash
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Ежегодная научно-практическая конференция «XIV Открытые Абакумовские чтения» пройдет в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На конференции обсудят современный музей в провинции и его роль в культурном развитии городского округа. Специалисты расскажут о творческом наследии, которое хранится в коллекциях таких музеев, и о новых форматах работы с посетителями.

Отдельным блоком значится обсуждение актуальных проблем музейного дела. Работники смогут обменяться опытом и знаниями, представить результаты исследовательской деятельности и определить перспективы дальнейшего развития.

Начало программы в 12:00. Подробности о мероприятии можно узнать на сайте галереи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Коломна Музеи
12 января 2024, 13:34
Творческие встречи к 100-летию писателя и сценариста Бориса Васильева пройдут в Солнечногорске
Unsplash
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Сто лет со дня рождения советского и российского писателя и сценариста Бориса Львовича Васильева исполнится 24 мая 2024 года. В Солнечногорске, где он провел половину своей жизни, пройдет ряд мероприятий, творческих встреч и акций в рамках проекта «Васильевы зори».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что под Солнечногорском открыли памятник историку Василию Татищеву.

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Организатором проекта выступит Центральная детская библиотека Солнечногорска, которая с 2018 года носит имя Бориса Васильева. В год 100-летия поэта пройдут круглые столы для почитателей творчества, цикл встреч для школьников, акции «Васильев. Бесконечность…» и «Васильевский флажок» и многое другое. Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать по ссылке.

«В округе вопросам сохранения культурного наследия уделяем большое внимание. В год 100-летия Бориса Васильева сотрудники Центральной детской библиотеки подготовили ряд уникальных мероприятий, которые позволят нашим жителям, и в том числе подрастающему поколению, узнать еще больше о писателе и его произведениях» , - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Солнечногорск Литература

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