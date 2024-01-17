Хоккейный турнир за кубок Юрия Ляпкина пройдет в Балашихе

Православные жители Подмосковья отметят Крещение в ночь с 18 на 19 января. К празднику подготовили свыше 200 купелей, одна из которых находится в микрорайоне Заря в Балашихе.

На привычном для жителей месте вода стоячая, без течения, поэтому окунаться в прорубь будет безопасно. Ожидается, что в Крещенскую ночь купель посетят около четырех тысяч человек, из которых половина займется зимним купанием. Спасатели просят быть сдержанными и не создавать толпы. А для комфорта и удобства все подготовят заранее, рассказал начальник территориального управления № 6 «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

«Здесь у нас будет два пункта обогрева. Для женщин и мужчин раздевалки. Можно будет раздеться, обогреться, а также, когда мероприятие пройдет, обогреться, попить горячего чая. Самое главное, чтобы люди не ломились на лед, соблюдали все необходимые меры безопасности, слушали команды спасателей и тогда все пройдет без происшествий», - сказал спасатель.

Купель выпиливают бензопилами - это делает процесс быстрее, чем при работе ручным инструментом, ведь толщина льда на водоеме уже превысила 30 сантиметров.

Вес ледяного блока - несколько сотен килограммов. Важно быстро вытащить его и переместить на нужное место - к празднику изо льда соорудят скульптуру креста. Место оборудуют подсветкой, а мостки застелют сеном и хвоей, чтобы крещенские купания были безопасными и комфортными.

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Православные жители Подмосковья отметят Крещение в ночь с 18 на 19 января. К празднику подготовили свыше 200 купелей , одна из которых находится в микрорайоне Заря в Балашихе.