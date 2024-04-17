Хоккейный турнир стартовал в Мытищах

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​Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в турнире принимают участие шесть подмосковных команд из специализированных спортивных школ Балашихи, Подольска, Воскресенска, Домодедово, Красногорска и Мытищ.

Матч-открытие турнира провели хоккеисты из Мытищ и Домодедова, а перед игрой пожелал удачи спортсменам олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и Европы Виктор Шалимов.

Напомним, что в прошлом году обладателем «Кубка Шалимова» стала команда «Балашиха».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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