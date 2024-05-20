Хоккейный турнир среди юниоров прошел в Химках
Соревнования провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Участниками стали команды из Москвы и Подмосковья. Турнир посвятили Международному дню семьи.
Турнир прошел среди юниоров в возрастной категории 13-14 лет. Химки представила команда спортивной школы по зимним видам спорта.
Победителями стали ребята из обнинской команды «Олимп», серебро взяли участники «Лидера» из Ивантеевки, а бронзу - хоккеисты московского «Салавата».
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