Хоккейный турнир среди детских дворовых команд прошел в Мытищах

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Состязания состоялись в спортивном комплексе «Торпедо». В них поучаствовали 20 юных спортсменов.

Участникам предоставили все нужное оборудование. Также организаторы турнира обеспечили безопасность хоккеистов во время игр.

«Благодаря партийному проекту „Детский спорт“ в СМК „Торпедо“ дети получили возможность проявить себя и занять призовые места. Эти соревнования стали настоящим праздником для всех участников и подарили им незабываемые впечатления», - отметил местный координатор проекта «Детский спорт» Владимир Акимов.

Отметим, что в рамках этого партийного проекта в Мытищах состоятся и другие спортивные мероприятия, различные турниры и соревнования.