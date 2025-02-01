Хоккейный матч прошел в Дубне в рамках проекта «Выходи во двор»

Спортивное мероприятие состоялось на территории парка-набережной имени Менделеева и собрало свыше двух тысяч зрителей. Матч завершился с перевесом в одно очко в пользу профессиональных хоккеистов - 8:7.

​«Мы уже четвертый год выходим на лед, чтобы сыграть с жителями различных городов Подмосковья. Мы получаем огромное удовольствие, очень приятно видеть радость на лицах зрителей. Конечно, при таких обстоятельствах хочется проявить себя, показать хороший хоккей, чтобы все остались довольны», - прокомментировал лидер команды «Легенды хоккея» Валерий Каменский.

Звездную команду представляли обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, олимпийский чемпион Александр Могильный, чемпион мира Евгений Давыдов, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, звезды КХЛ Сергей Коньков и Руслан Берников, а также обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов.

На этот раз к команде звезд присоединились артисты театра и кино, звезды сериала «Молодежка» Иван Мулин, Тимур Ефременков и Артур Каспранов. По традиции перед матчем юные жители округа смогли пообщаться со спортсменами и получить от них памятные подарки.

Напомним, проект реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».​​