22 февраля 2024, 20:02

Хоккейный матч между командами из Пекина и Сочи состоялся в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости

Пекинский «Куньлунь Ред Стар» победил в матче с хоккейным клубом «Сочи» в Мытищах. Команды встретились на «Арене Мытищи» в рамках регулярного сезона первенства Континентальной хоккейной лиги.

Команды «Куньлунь Ред Стар» и «Сочи» сыграли пятую игру в сезоне. Китайские хоккеисты одержали победу в каждой из встрече.

Исход матча решился в середине второго периода. В течение пяти с небольшим минут хоккеисты китайского клуба четырежды поразили ворота сочинцев. Голами отметились Спенсер Фу, Девин Броссо, Паркер Фу и Брэндон Макмиллан.

Матч закончился с преимуществом «Куньлунь Ред Стар» в четыре шайбы. Хоккеистам «Сочи» не удалось поразить ворота соперников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи
22 февраля 2024, 20:44
Новый цифровой рентген-аппарат появился в лыткаринский поликлинике № 2
Читайте нас в: Google Новости
Новый цифровой рентгенодиагностический аппарат Р-500 «Дуограф» получила лыткаринская поликлиника № 2. Аппарат позволят делать высококачественные снимки при минимальном излучении.

По словам заведующего поликлиникой Александра Стукалова, новый удобный и надежный комплекс незаменим в условиях большого потока пациентов.

«Аппарат имеет ряд преимуществ. По сравнению с аналоговым рентгеном доза облучения меньше в 10 раз. Также с помощью нового оборудования можно делать линейную томографию, то есть послойный срез органов. Стол не имеет ограничений по перемещению - это решает проблему обследования пациентов с избыточным весом», - рассказал Стукалов.

Новый аппарат отечественного производства отвечает всем современным требованиям рентгенодиагностики. Исследование выполняется бесплатно, по полису ОМС.

Аппарат рентгенодиагностики установили в рамках программы замены устаревшей аналоговой техники на современную по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, а также при поддержке министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Медицина Лыткарино
22 февраля 2024, 20:23
Защитников Отечества поздравили в городском дворце культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В городском дворце культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске прошел праздничный концерт в преддверии Дня защитника Отечества. Благодарственными грамотами наградили военнослужащих, сотрудников Росгвардии и МВД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сотрудники спецструктур отличились в государственной службе и в ходе специальной военной операции. Творческие номера героям войны подарили артисты команд «Созвездие» и «Звезда».

«Мы с особым чувством поздравляем сегодня всех защитников Отечества, проживающих на территории нашего городского округа, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, их семьи с этим замечательным праздником. Желаем скорейшего возвращения домой - живыми и здоровыми!», - сказал председатель совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Наро-Фоминск Концерты
22 февраля 2024, 20:20
Гимназию в микрорайоне Сходня капитально отремонтируют к 1 сентября
Читайте нас в: Google Новости
Строители приступили к демонтажным работам в рамках капитального ремонта гимназии № 23 в химкинском микрорайоне Сходня. Открытие школы запланировано на 1 сентября текущего года.

В трехэтажном здании общей площадью полторы тысячи квадратных метров отремонтируют кровлю и фасад, во всех классах заменят окна и двери, а также полностью поменяют все инженерные системы.

Ожидается, что в новом учебном году школа примет 150 учеников.

Капитальный ремонт проводится в рамках программы Московской области «Образование Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки Ремонтные работы
22 февраля 2024, 20:09
Парки Подмосковья на прошлой неделе посетили более 49 тысячи человек
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Катки в парках Подмосковья на прошлой неделе посетили более 49 тысячи гостей и жителей региона, что на пять тысяч больше, чем на неделе ранее. Такие цифры привели в Министерстве благоустройства Московской области.

По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, для гостей и жителей региона в Подмосковье открыто 32 катка.

«Спортивные объекты действуют в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря» - рассказал Хайкин.

В ведомстве отметили, что всего с 12 по 18 февраля парки Подмосковья посетили более миллиона человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фигурное катание Парки

Новости по теме